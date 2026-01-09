Sorge um Tochter: Judith Williams erlebt Notfall in Thailand

Rettende Hilfe vor Ort

Sie habe gerade so viel erlebt und sei tief berührt von dieser «thailändischen Mentalität und von der unfassbaren Herzlichkeit, wenn du in einer Notsituation bist», erklärt die Unternehmerin. Diese Notsituation habe es in ihrer Familie gegeben. Eine Krankenschwester habe mit ihrem Mann Williams' Tochter quer durchs Land gefahren, «weil die Bürokratie meiner Krankenkasse so lange gedauert hätte», dass die Frau kurzerhand zur Tat schritt und die Tochter der Unternehmerin mitgenommen habe. Auch im Krankenhaus habe die Frau geholfen und dem Personal alles über den Notfall erzählt. Sie habe der Helferin Trinkgeld geben wollen, was diese ablehnte, sagt Williams, die sich tief beeindruckt von der selbstlosen Hilfsbereitschaft zeigte.