Erfolge in Hollywood und private Probleme

Sizemore wurde an der Seite von Tom Hanks (66) in dem 1998 erschienenen Film «Der Soldat James Ryan» bekannt. Er spielte auch in «Heat», «Pearl Harbor», «Natural Born Killers» und der Neuauflage von «Twin Peaks» mit. Demnächst ist er in dem Horrorfilm «Impuratus» in der Hauptrolle eines Polizeiermittlers zu sehen.