Sorgen um Bernd Herzsprung: Wie geht es dem TV-Star?

Bernd Herzsprung: «Ich lasse der Einsamkeit wenig Raum»

Auf seine Partnerin, Pilotin Özlem Schäfer (48), muss Herzsprung jedoch aktuell verzichten. «Wir haben uns seit Monaten nicht gesehen», erzählt er über die Frau, mit der er seit 19 Jahren liiert ist. Ihr Beruf steht der gemeinsamen Zeit offenbar im Weg. «Sie lebt auf Malta, bildet da Piloten aus, reist um die Welt, sie geht völlig in ihrem Beruf auf», so Bernd Herzsprung verständnisvoll. «Wir telefonieren aber ständig, es hat ihr sehr leidgetan, dass sie mich in der schweren Zeit nicht unterstützen konnte», sagt er und fügt hinzu, auch er würde ihr «gerne mehr zur Seite stehen in ihrem anstrengenden Alltag».