Soul-Legende Brenton Wood stirbt mit 83 Jahren

Wood war bis zuletzt ein leidenschaftlicher Musiker. Wie sein Manager berichtete, sass er noch am Abend vor seinem Tod am Piano. «Ich fragte ihn, ob er seinen Fans noch etwas sagen möchte», erinnert sich Gallegos. «Er antwortete: ‹Sag ihnen: Ich fange dich auf dem Rückweg auf›.» Dies war auch der Titel seiner «Catch You on the Rebound»–Tour, die er aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte absagen müssen.