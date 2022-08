«South Park»-Macher wollten Deepfake-Film über Trump drehen

Darum ging es in «Deep Fake: The Movie»

Einige Details nannten die zwei aber auch: Mit dem Comedian Peter Serafinowicz (50) und ihrer Deepfake-Firma Deep Voodoo arbeiteten sie an einem Konzept namens «Deep Fake: The Movie». «Es ging um diesen Typen, der genauso aussah wie Trump, weil wir ihm Trumps Gesicht per Deepfake montiert haben. Es war eine ziemlich lustige Geschichte, weil es natürlich damit endet, dass Trump nackt durch die Mangel genommen wird und alles mögliche, deshalb war es so lustig und aktuell.»