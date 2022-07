Soziale Phobie: So äussert sich die krankhafte Angst vor Menschen

Wie wird eine soziale Phobie behandelt?

Freyer: Soziale Phobie lässt sich mit einer Therapie erfolgreich behandeln. In einem ersten Schritt lernen Patientinnen und Patienten, ihre Ängste und die Mechanismen, die sie aufrechterhalten, zu verstehen. In Übungen setzen sie sich mit ihnen auseinander und arbeiten heraus, wovor konkret sie sich fürchten. Die Angstsituationen werden anschliessend in der Realität hergestellt. So lassen sich die Reaktionen der Betroffenen beobachten und das eigene Erleben der Situation überprüfen.