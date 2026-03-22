Spa Awards in Baden-Baden: Annika Lau erscheint in besonderer Robe

Viele Damen setzten auf Rot

Denn wie die frühere «Gala TV»–Moderatorin in ihrer Instagram–Story verriet, hatte sie das Kleid bereits seit ihrer Moderatorin des Semper Opernballs Anfang Februar im Auge. Damals trug sie bereits eine Robe der Dresdner Designerin Dorothea Michalk und entdeckte bei der Anprobe eine weitere: «Sie hatte noch ein Kleid rumhängen in Rot – da sagte sie, dass kannst du heute nicht tragen, denn es ist ein Debütantinnenkleid, aber du kannst es dir gerne ein anderes Mal ausleihen.» Gesagt getan: Bei den Spa Awards kam es nun zum Einsatz.