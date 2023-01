«Spa-Tag» auf Intensivstation: Jeremy Renner kann wieder scherzen

In dem Clip blickt der «Avengers»-Held nach wie vor stark gezeichnet in die Kamera. Von seiner Schwester und im Beisein der gemeinsamen Mutter bekommt er derweil die Haare gewaschen. «Ein ‹nicht so toller› Tag auf der Intensivstation wurde zu einem Spa-Tag mit meiner Schwester und meiner Mutter verwandelt», schrieb Renner scherzhaft zu dem innigen Familienmoment. Mit noch wackliger Stimme sagt er dann: «Das ist die erste Dusche seit bestimmt einer Woche - ekelhaft!»