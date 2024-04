«Spacey Unmasked»: Wie Kevin Spacey in Ungnade fiel

Im Juli 2023 fiel die Entscheidung über Anklagen in Spaceys damaliger Wahlheimat England. Vier Männer hatten ihm vorgeworfen, sie zwischen 2001 und 2013 in Grossbritannien unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Der Darsteller bestritt die Anschuldigungen und plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Das Gericht sprach ihn in allen Punkten frei. Die Männer, die in «Spacey Unmasked» zu Wort kommen, haben allesamt nichts mit den Prozessen zu tun.