Spaniens Altkönig Juan Carlos I. wird in Sevilla gefeiert

Beim Verlassen seines Hotels stellte sich Juan Carlos I. kurz den wartenden Journalisten. Den Aufenthalt in Sevilla habe er als «fantastisch» empfunden, der Besuch sei allerdings kurz gewesen: «Ich bin wegen des Stierkampfs gekommen.» Und dann der Satz, den seine Unterstützer hören wollten: Er werde «prontísimo» – «sehr bald» – wieder nach Spanien kommen. Anschliessend flog der Altkönig weiter nach Cascais in Portugal, einer Stadt mit grosser persönlicher Bedeutung: Dort, nahe Estoril, verbrachte er einen Teil seiner Jugend. Wie lange er in Portugal bleibt, blieb zunächst offen.