Spaniens Altkönigin Sofía trauert um ihre Schwester Irene

Bereits seit längerer Zeit war allerdings bekannt, dass Irene von Griechenland auf einen Rollstuhl angewiesen war. Bei der Hochzeit von Nikolaos von Griechenland (56) und Chrysi Vardinogiannis (44) waren Sofía und ihre Schwester im Februar 2025 ein letztes Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. In diesem Rahmen entstanden unter anderem Bilder, die zeigten, wie Sofia ihre im Rollstuhl sitzende Schwester schob. Beide waren damals nach Athen gereist. Wenige Wochen zuvor besuchten sie noch gemeinsam ein Weihnachtskonzert in Madrid.