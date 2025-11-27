Spaniens Ex-König Juan Carlos würde Sohn Felipe «gerne öfter sehen»

Laut «El Mundo» gab er zudem an, dass sein Sohn von Anfang an gegen seine Abdankung gewesen sei. «Ich habe es meinem Sohn gesagt, und er antwortete: ‹Nein, bitte tu das nicht.› Und ich sagte ihm: ‹Es ist besser für dich, du bist besser vorbereitet, du hast das Recht, diese Aufgabe zu übernehmen.› Ein König muss körperlich stark und fit sein. Ich kann mir in Spanien keinen König mit Krücken vorstellen, mit meinen Hüftproblemen und all dem.» Er hätte seinem Sohn «gerne einige Ratschläge gegeben, aber ich hielt es für besser, zu gehen und die Dinge ihren Lauf nehmen zu lassen, ich hatte volles Vertrauen in ihn».