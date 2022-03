Spaniens früherer König Juan Carlos I. bleibt in Abu Dhabi

Spaniens früherer König Juan Carlos I. (84) bleibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er habe beschlossen, «dauerhaft» in Abu Dhabi zu wohnen, werde aber «häufig» nach Spanien reisen. Das berichtet die Zeitung «El Pais» unter Berufung auf einen Brief von Juan Carlos an seinen Sohn Felipe VI. (54), den das Königshaus demnach veröffentlicht hat. König Felipe «respektiert und versteht» den Willen seines Vaters, gab dem Bericht zufolge der Palast dazu bekannt.