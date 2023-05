Spaniens Kronprinzessin Leonor feiert Schulabschluss in Wales

Spaniens Kronprinzessin Leonor (17) hat in Wales ihren Schulabschluss gefeiert. Das zeigte die königliche Familie auf Twitter. Dort ist die 17-Jährige mit ihrem Abiturzeugnis in der Hand zu sehen. Zur Abschlussfeier an der Privatschule UWC Atlantic College kamen Leonors Eltern, König Felipe VI. (55), Königin Letizia (50), sowie ihre jüngere Schwester Sofia (16). Leonor trug ein rotes Blazerkleid an ihrem grossen Tag, ihre Schwester erschien in einem hellblauen Outfit, Letizia zeigte sich im weissen Hosenanzug, Felipe im dunkelblauen Anzug.