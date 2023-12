Spanische Journalistin wirft Gérard Depardieu Vergewaltigung vor

Die Vorwürfe gegen den französischen Schauspieler Gérard Depardieu (74) reissen nicht ab. Jetzt wurde bekannt, dass auch eine spanische Journalistin Anzeige gegen den Filmstar wegen Vergewaltigung eingereicht habe. Wie unter anderem die Zeitung «Le Monde» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichtet, behauptet Ruth Baza (51), dass Depardieu sie vor knapp 30 Jahren in Paris vergewaltigt habe. Sie selbst gibt an, dass sie am Donnerstag Anzeige bei der spanischen Polizei eingereicht habe.