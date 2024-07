Spanische Königsfamilie legt sommerlichen Auftritt hin

Die Königsfamilie wird auch am 10. Juli an etlichen Terminen für die Princess of Giorona Foundation teilnehmen, deren Vorsitzender derzeit der König im Auftrag von Prinzessin Leonor ist. Ziel der Stiftung ist es, auf nationaler Ebene zum Massstab für die Unterstützung junger Menschen in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu werden. Mit der Preisverleihung werden insbesondere junge Talente gewürdigt, die durch ihre gute Arbeit als Vorbilder gelten. Am Mittwoch stehen etwa noch ein Treffen mit jungen Menschen aus den Programmen, ein Treffen mit den Mitgliedern des Jugendbeirats, eine Sitzung des Kuratoriums und schliesslich die Preisverleihung im Kalender, wie das Königshaus auf seiner Homepage mitteilt.