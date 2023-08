Spanische Royals begeistern mit ihren sommerlichen Looks

Prinzessin Sofia wählte für das Dinner ein knöchellanges, gemustertes Kleid in Beige und Pink und kombinierte dazu cremefarbene Espadrille-Wedges. Prinzessin Leonor erschien in einem dunkelgrünen Kleid mit zartem Muster und finalisierte ihren Look mit einer weissen Clutch und Espadrille-Wedges. Ihre langen Haare liess sie sich ebenso wie ihre Schwester und ihre Mutter locker über die Schultern fallen. Felipes Mutter Sophia begeisterte in einem weissen Boho-Kleid mit pink-blauem Muster, zu dem sie stilsicher farbenfrohe Ketten, eine blaue Handtasche und blaue Wedges kombinierte.