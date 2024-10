Spanische Royals im Partnerlook: Prinzessin Leonor übertrifft alle

Anlass für den gemeinsamen Auftritt war der Prinzessin–von–Asturien–Preis, der am heutigen Freitag verliehen wird und dem am Vorabend ein Konzertabend vorausging. Dabei handelt es sich um einen der angesehensten Preise Spaniens, der jährlich in acht Kategorien wie Kunst, Literatur und Sport vergeben wird und mit jeweils 50.000 Euro dotiert sind. Unter den Preisträgern und Preisträgerinnen ist dieses Jahr unter anderem die im Iran geborene Künstlerin Marjane Satrapi (54), die mit dem Graphic Novel «Persepolis» berühmt wurde.