Spanische Royals versammeln sich erstmals seit sieben Jahren

Grosses Wiedersehen bei den spanischen Royals: Zum ersten Mal seit sieben Jahren ist die Königsfamilie für ein Treffen zusammengekommen. Mit Teilen der ehemaligen griechischen Königsfamilie versammelten sie sich im Palast El Pardo in Madrid. Anlass war laut der spanischen «Hola!» ein Mittagessen, das zum 50–jährigen Jubiläum der Wiederherstellung der spanischen Monarchie stattfand. Zudem stand Altkönigin Sofias (87) kürzliche Ehrung mit dem Orden des Goldenen Vlies im Mittelpunkt.