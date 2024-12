Spanische Schauspielikone Marisa Paredes ist tot

1983 stand sie in «Das Kloster zum heiligen Wahnsinn» erstmals für den spanischen Starregisseur vor der Kamera. Es folgten zahlreiche Hauptrollen in seinen Filmen, darunter in «High Heels», «Mein blühendes Geheimnis» oder dem oscarprämierten Streifen «Alles über meine Mutter».