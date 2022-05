Spanischer König Felipe VI.: «Langes Gespräch» mit Vater Juan Carlos

Wie das «People»-Magazin weiter berichtet, soll Juan Carlos I. am Montag zudem mit mehreren Familienmitgliedern zu Mittag gegessen haben, unter anderem mit seiner Ehefrau Sophia (83). Am Nachmittag ist er dann wieder nach Abu Dhabi gereist. Im Zarzuela-Palast in Madrid verbrachte er laut «People» nur zwölf Stunden. Medienberichten zufolge kam Juan Carlos bereits am Donnerstagabend in Spanien an.