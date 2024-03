Spanischer Profigolfer Jon Rahm wird zum dritten Mal Vater

Süsses Familienfoto mit Ultraschallbildern

Das gab der Sportler am Karfreitag mit einem Instagram–Posting bekannt. In dem Beitrag teilte Jon Rahm ein Foto seiner Familie, zu der bereits zwei Söhne gehören: Kepa (2) und Eneko (1). Während der Golfer seinen Sohn Kepa im Arm hielt, zeigte das Vater–Sohn–Duo stolz Bilder einer Ultraschalluntersuchung in die Kamera. Cahill stand unterdessen neben ihrem Mann, hielt ihren jüngeren Sohn und blickte ihren Mann lächelnd an. «Offizieller Wechsel zur Zonenverteidigung, Baby Rahm Nr. 3 kommt bald!», schrieb der Golfer dazu.