Spanisches Königspaar besucht Gedenkgottesdienst für Flutopfer

Auch das Königspaar war nach der Flutkatastrophe in die Kritik geraten. Als Letizia und Felipe am 3. November erstmals die betroffene Region im Osten Spaniens besuchten, bekamen sie den Unmut der Menschen zu spüren. Sie wurden mit Schlamm und Stöcken beworfen und wüst beschimpft. In einem Social–Media–Video rief der König danach die Öffentlichkeit dazu auf, den Opfern «Hoffnung und die Garantie zu geben, dass der Staat in seiner Gesamtheit präsent ist».