Spanisches Königspaar kehrt erstmals in Überschwemmungsgebiet zurück

König Felipe (56) und Königin Letizia (52) von Spanien sind erstmals in das Überschwemmungsgebiet zurückgekehrt, nachdem sie Anfang des Monats von wütenden Flutopfern mit Schlamm beworfen wurden. Wie unter anderem «El Mundo» berichtete, besuchte das spanische Königspaar gemeinsam mit Regierungsvertretern die Gemeinde Chiva in der Region Valencia. Dieses Mal bereiteten die Spanier den Royals einen freundlichen Empfang: Felipe und Letizia schüttelten Hände und umarmten zahlreiche Menschen vor Ort. Weiteren Medienberichten zufolge riefen die Anwohner «Hoch lebe der König» oder «Hoch lebe die Königin», was in einer Liveübertragung des TV–Senders RTVE zu hören war.