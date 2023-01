«Spare»: Das können Royal-Fans von Prinz Harrys Autobiografie erwarten

Im Trailer zu Harrys Interview mit Tom Bradby (55) von ITV behauptet der Prinz, seine Familie habe «keine Bereitschaft zur Versöhnung» gezeigt, er würde seinen Vater und seinen Bruder aber «gerne zurückhaben». In dem Clip, in dem keine Fragen zu hören sind, sagt Harry zu Bradby ausserdem: «Es hätte nie so kommen müssen» und verweist auf «das Durchsickern und Verbreiten» von Themen, bevor er hinzufügt: «Ich will eine Familie, keine Institution.» Ausserdem sagt er offenbar in Anspielung auf die Royals: «Sie haben das Gefühl, dass es besser ist, uns irgendwie als die Bösewichte hinzustellen».