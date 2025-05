Spass-Hochzeit in Las Vegas: Joelina Drews sagt im Jogginganzug Ja

Joelina Drews (29) hat sich in Las Vegas vor den Altar gewagt. «Wir haben es getan», schrieb sie auf Instagram zu einem Video, das sie mit ihrem Freund Adrian Louis und Vater Jürgen Drews (80) in einer der typischen Hochzeitskapellen zeigt. In dem Clip führt der Schlagerstar seine Tochter höchstpersönlich an Adrians Seite vor einen Elvis–Imitator. Für die Zeremonie trug Joelina einen weissen Jogginganzug, ihr Vater entschied sich für ein rotes Exemplar. Bräutigam Adrian trug Shorts und einen Anglerhut.