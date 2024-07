Späte Enthüllung: Wurde Eric Dane bei «Grey's Anatomy» gefeuert?

So begründete Eric Dane früher seinen «Grey's Anatomy»–Abschied

Eric Dane spielte bei «Grey‹s Anatomy» von 2006 bis 2012 den Chirurgen Mark Sloan – bei den Fans auch als McSexy bekannt, weil er ständig nur mit einem Handtuch bekleidet herumlief. Nach seinem Ende in der Produktion heuerte Eric Dane sofort bei der Actionserie «The Last Ship» an. «›Grey‹s Anatomy› ist eine Welt – es geht nicht um einen einzelnen Schauspieler und die Handlungsstränge gingen irgendwie... in verschiedene Richtungen», sagte Dane damals.