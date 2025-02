Später Oscar-Triumph für Demi Moore?

Passenderweise dreht sich der Film ebenfalls um die Jagd nach Perfektion – äusserlicher, jugendlicher Perfektion, der jede Frau nicht nur in Hollywood unterworfen ist. Als Elizabeth Sparkle kämpft Moore unter der Regie von Coralie Fargeat (48) gegen das Altern, das droht, sie aus ihrer Karriere zu drängen. An der Rolle interessierten sie besonders, «die Umstände einer Frau in der Unterhaltungsindustrie, die mit Ablehnung und tiefer Verzweiflung konfrontiert ist. Alles, was in ihrem Leben von Bedeutung zu sein schien, wird herausgerissen», erzählte sie 2024 dem «Guardian». Die Parallelen zu ihrer eigenen Karriere sind offensichtlich.