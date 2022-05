«Speed Racer»: J.J. Abrams dreht Realserie zum Kult-Anime

«Speed Racer»: In Deutschland umstrittene Kultserie

Schon 1967 kam «Speed Racer» in einer überarbeiteten Fassung ins amerikanische Fernsehen. In Form der US-Version wurde «Speed Racer» international zu einem Kulthit. In Deutschland lief die Sendung erstmals 1971, als erste Anime-Serie im deutschen Fernsehen überhaupt. Hierzulande war «Speed Racer» wegen ihrer Brutalität stets umstritten. «Der Spiegel» bezeichnete sie als «Horror-Comic» und «Blut- und Karambolagenspektakel». Nach drei Folgen und Protesten von Eltern setzte die ARD die Serie ab. Nach einem erneuten Versuch 1973 war endgültig Schluss.