«Spektakulär!» Ben Affleck gerät über Jennifer Lopez ins Schwärmen

Die Trennung von Jennifer Lopez (55) ist durch – doch das hält Ben Affleck (52) nicht davon ab, seine Ex–Partnerin und Noch–Ehefrau in den höchsten Tönen zu loben. Denn es steht Promoarbeit für den gemeinsamen Film «Unstoppable» an. Ben Afflecks jüngste Arbeit als Produzent soll am 6. Dezember in die US–Kinos kommen. Jennifer Lopez spielt in dem Film eine wichtige Rolle als Mutter des Helden, des einbeinigen Ringers Anthony Robles (36).