Spezialausgaben von «1, 2 oder 3»: Diese Promis sind dabei

Von Ehrlich Brothers über Tony Bauer bis Malou Lovis

Am Freitag, dem 9. Januar, heisst es ab 19.30 Uhr «Magie & Comedy». Dabei unterstützen die Ehrlich Brothers, Comedian Tony Bauer und Schauspielerin Emilia Maier die Teams aus Zauberei, Comedy und Schauspiel. Zu bewältigen gibt es etwa ein Labyrinth und ein Tortenkatapult. «Musik & Tanz» steht dann am Freitag, 16. Januar ab 19.30 Uhr im KiKA im Mittelpunkt. In der zweiten Folge sind «The Voice of Germany»–Siegerin Malou Lovis Kreyelkamp, Breakdancerin Jilou und Musiker Levent Geiger an der Seite der Teams Gesang, Tanz und Instrumente. Auch sie müssen sich einigen Herausforderungen stellen, unter anderem einem Discokugel–Spiel und einem Liederraten im Song–Karussell.