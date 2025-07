Spice Girl Emma Bunton besucht Wimbledon mit Sohn Beau

Emma Bunton teilt Fotos von Wimbledon–Besuch mit Sohn Beau

Die beiden nahmen gemeinsam auf der Tribüne Platz und verfolgten das Match auf dem Centre Court. Dort fanden am Donnerstag die Halbfinals der Damen statt. In ihrer Instagram–Story teilte Bunton einige Eindrücke des gemeinsamen Tages mit ihrem Sohn, unter anderem ein Selfie von der Tribüne und ein Video, in dem die beiden miteinander anstossen. «Ein brillanter Tag», fasste sie später in einem Post zusammen, den unter anderem Spice–Girls–Kollegin Victoria Beckham (51) mit «So schön!!! Küsse» kommentierte.