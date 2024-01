Spice Girls erhalten zum 30. Jubiläum Sonderbriefmarken

Die Geschichte der Band

Zwei Jahre nach ihrer Gründung erreichten die Spice Girls im Jahr 1996 mit ihrer Debütsingle «Wannabe» rund um den Globus den ersten Platz. Der Song machte sie zu Weltstars. Die Musikerinnen erreichten neun Spitzenplätze in den britischen Charts und verkauften mehr als 100 Millionen Platten, was sie zu einem der erfolgreichsten britischen Acts aller Zeiten macht. Im Jahr 2000 legten sie eine Pause ein, kehrten aber 2007 für eine erfolgreiche Welttournee zurück. 2012 folgte ein besonderer Auftritt bei den Olympischen Spielen in London mit einem Medley aus «Wannabe» und «Spice Up Your Life».