Spice Girls gratulieren Melanie C bei Instagram zum Geburtstag

Im November letzten Jahres war Melanie C in der TV–Show «Good Morning America» zu Gast, um ihr kommendes Soloalbum «Sweat» vorzustellen, das im Mai 2026 erscheinen soll. Zu einem möglichen Comeback sagte sie damals: «Wir sind einfach so stolz auf das Vermächtnis, das wir haben, und mittlerweile haben wir Fans aus neuen Generationen, die die Spice Girls lieben. Deshalb würde ich gern wieder mit den Mädels auf die Bühne gehen.»