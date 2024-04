Spice-Girls-Reunion auf Victoria Beckhams Geburtstagsparty

Auf Victoria Beckhams (50) rauschender Party zu ihrem 50. Geburtstag gaben sich am gestrigen Samstagabend (20.4) in London die Weltstars die Klinke in die Hand. Neben Tom Cruise (61), Salma Hayek (57) oder Regisseur Guy Ritchie (55) liessen sich dort natürlich auch ihre alten Spice–Girls–Kolleginnen Geri Horner (51), Mel B (48), Emma Bunton (48) und Melanie C (50) blicken, um ordentlich auf die Pauke zu hauen.