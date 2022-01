Spice Girls: Reunion bei Brooklyn Beckhams Hochzeit?

Werden die Spice Girls bald ein Wiedersehen feiern und sogar gemeinsam auf der Bühne stehen? Wie die «Sun on Sunday» berichtet, soll Victoria Beckham (47) ihre Ex-Bandkolleginnen Mel B (46), Emma Bunton (46), Mel C (48) und Geri Horner (49) zur Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn Beckham (22) mit Nicola Peltz (27) im April in Palm Beach eingeladen haben. «Es wird das erste Mal seit einiger Zeit sein, dass sie alle zusammenkommen, sie freuen sich auf die Gelegenheit», sagte ein Insider der Boulevardzeitung und erklärte, dass die vier Gäste bereits zugesagt hätten. Ob die Fünf auch einen gemeinsamen musikalischen Auftritt hinlegen werden, ist nicht bekannt.