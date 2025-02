«Spider-Man 4» verschoben: Tom Holland geht sich selbst aus dem Weg

Berühmter Regisseur für den neuen «Spider–Man»–Film

Für den noch unbetitelten vierten «Spider–Man»–Film konnte das Studio Destin Daniel Cretton (46) als Regisseur gewinnen. Der 46–Jährige machte sich mit «Shang–Chi and the Legend of the Ten Rings» einen Namen im Marvel–Universum. Das Drehbuch stammt erneut aus der Feder von Erik Sommers und Chris McKenna, die bereits «Spider–Man: No Way Home» geschrieben haben.