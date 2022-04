«Spider-Man»: Britisches TV zensiert homophoben Spruch

Hinweis auf Ehemann des Wrestlers fehlt

In der betreffenden Szene steigt Peter Parker mit einem Wrestler in den Ring. Er wurde gerade erst von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen und will nun seine Superheldenkräfte testen. Zu seinem Gegner, der ein klassisches, hautenges Wrestling-Outfit trägt, sagt er: «That's a cute outfit. Did your husband give it to you?» Auf deutsch also: «Süsses Kostüm. Hat dir das dein Mann geschenkt?».