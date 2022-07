«Spider-Man: No Way Home»: Story und Darsteller

Die Story von «Spider-Man: No Way Home» knüpft unmittelbar an den Vorgänger von 2019 an. In «Spider-Man: Far From Home» wurde Peter Parker als Spider-Man enttarnt. Damit nicht genug, der Schurke Mysterio bezichtigte ihn des Mordes. Der Verdacht hat nicht nur für Peter, sondern auch für sein Umfeld Nachteile. Also bittet er den Zauberer Dr. Strange (Benedict Cumberbatch, 45), die Welt vergessen zu lassen, wer Spider-Man ist. Doch als Peter realisiert, dass ihn dann auch seine Freundin MJ (Zendaya, 25) und Tante May (Marisa Tomei, 57) vergessen, greift er in den Zauber ein. Das Experiment misslingt, es öffnen sich Tore zu Paralleluniversen. Durch die dringen alte Widersacher Spider-Mans ein.