«Spider-Man»-Trailer knackt Milliarden-Marke in nur vier Tagen

Neues Kapitel für Tom Holland

Der Film markiert ein neues Kapitel für Tom Holland (29) in der Rolle des Peter Parker. Die Handlung setzt vier Jahre nach den Ereignissen von «No Way Home» an. Peter ist nun erwachsen und lebt völlig isoliert in New York, nachdem er sich am Ende des letzten Teils freiwillig aus dem Gedächtnis seiner Liebsten gelöscht hat. Ohne die Unterstützung von Stark Industries oder seinen Freunden widmet er sein Leben ganz dem Kampf gegen das Verbrechen in einer Stadt, die seinen Namen nicht mehr kennt.