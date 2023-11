Spider Murphy Gang: Sänger Günther Sigl hat mit 76 Jahren geheiratet

Nach der Hochzeit hat Günther Sigl aber auch noch etwas Besonderes mit seiner Band vor: Zum 50. Jubiläum 2027 noch einmal in der Münchner Olympiahalle spielen: «Das ist unser Ziel. Ich würde dann mit 80 auf der Bühne stehen. Schaffen auch nicht so viele», sagt der Kult–Sänger. Seine Frau Doris will bis dahin natürlich weiterhin an seiner Seite bleiben und ihn regelmässig zu Aufritten begleiten.