«Spider-Noir»: Prime Video zeigt neue Szenenbilder mit Nicolas Cage

Das sind die weiteren Charaktere

Weitere Bilder zeigen Lamorne Morris (42) als Robbie Robertson, einen Journalisten, der für seine Karriere und seinen guten Freund Reilly bereit ist, alles zu tun. Auf dem Foto sitzt er rauchend vor einem Bücherregal und telefoniert. Li Jun Li erscheint in ihrer Rolle als Cat Hardy in einem glamourösen goldenen Look mit aufwendigem Kopfschmuck. In der Serie verkörpert sie eine mysteriöse Sängerin eines Nachtclubs. «Es mag den Anschein haben, als würde sie immer nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sein, aber die Wahrheit ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint», heisst es in der Mitteilung von Prime Video.