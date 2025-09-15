Spiel von Travis Kelce: Taylor Swift heimlich im Football-Stadion

Im Juni verriet eine namentlich nicht genannte Quelle dem «People»–Magazin, dass Swift sich «wirklich auf die kommende NFL–Saison freue». Dies, weil es das erste Mal in ihrer Beziehung sei, dass Swift «nicht mit einem vollgepackten Tournee–Kalender jonglieren muss». Die letzten beiden Saisons seien «ein Wirbelwind zwischen Auftritten in mehreren Ländern, langen Flügen und dem Versuch, so viel Zeit wie möglich allein miteinander zu verbringen» gewesen.