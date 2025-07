Spielentwickler Neil Druckmann verlässt «The Last of Us»

Achtung, Spoiler!

«The Last of Us» spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der eine Epidemie Menschen in eine Art Zombies verwandelt. In Staffel eins begab sich der Überlebende Joel (Pedro Pascal) mit der jungen Ellie (Bella Ramsey) auf eine Reise durch die verlassenen Vereinigten Staaten. Staffel zwei setzt nach einem Zeitsprung von fünf Jahren ein. Ellie und Joel werden von den Ereignissen der Vergangenheit eingeholt. Soldatin Abby will nach dem Tod ihres Vaters Rache an Joel nehmen. Dr. Jerry Anderson, plante, Ellie zu operieren, um einen Impfstoff gegen die Cordyceps–Infektion zu entwickeln. Dabei wurde er von Joel erschossen.