Spielerische Workouts: Mit diesen Games halten Sie sich fit

«Just Dance 2022»

Wie der Titel bereits verrät, dreht sich in «Just Dance 2022» für Sonys PS4 und PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und Google Stadia alles ums Tanzen. Spielerinnen und Spieler schwingen allein oder mit Freunden zu Songs wie «Run the World (Girls)» von Beyoncé (40) oder Camila Cabellos (24) «Don't Go Yet» die Hüften. Im «Sweat»-Modus zeigt das Spiel die getanzte Zeit sowie grob die verbrannten Kalorien an.