Spielplatzeröffnung wird zur Herzensangelegenheit für Prinz Charles.

Am Donnerstag (20. Januar) hat Prinz Charles (73) im Namen seiner The Prince's Foundation einen Spielplatz in Schottland eröffnet. Auf dem Gelände des Dumfries Houses steht nun ein grosser Spielplatz aus natürlichen Materialien. Der Thronfolger, der in Schottland Herzog von Rothesay genannt wird, hat dafür zur Feier des Tages mit einigen Kindern eine Hängebrücke überquert und die verschiedenen Rutschen und Tunnel erkundet. Die Bilder des Spektakels wurden auf Instagram veröffentlicht.