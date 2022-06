Spielt Lady Gaga die Harley Quinn in der «Joker»-Fortsetzung?

Hat Lady Gaga (36) die nächste grosse Filmrolle an Land gezogen? Wie der «Hollywood Reporter» berichtet, befindet sich die Sängerin angeblich in Gesprächen, eine Rolle in der «Joker»-Fortsetzung zu übernehmen. Demnach könnte Lady Gaga die Harley Quinn verkörpern. Laut Insidern ist auch Joaquin Phoenix (47) in Verhandlungen über seine Rückkehr als Joker. Zudem soll das Sequel angeblich ein Musical werden, wie der «Hollywood Reporter» weiter berichtet.