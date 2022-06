Spin-off für Jon Snow: Neue «Game of Thrones»-Serie geplant

Das neue «Game of Thrones»-Projekt könne auch weiteren Figuren eine Rückkehr ermöglichen, wie Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) oder Brienne von Tarth (Gwendoline Christie). Eine mögliche Jon-Schnee-Serie ist aber nicht das einzige neue Spin-off zum Original. Die Prequel-Serie «House of the Dragon» startet bereits im August. Der «Game of Thrones»-Ableger wird rund 200 Jahre vor der Originalserie spielen und basiert auf George R.R. Martins Roman «Feuer und Blut», in dem er sich dem «Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros» widmete. Drei weitere mögliche Prequel-Serien sollen sich ausserdem in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. Ausserdem könnten auch «Game of Thrones»-Animationsserien hinzukommen.