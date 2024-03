Spinat, Kurkuma und mehr: Ostereier natürlich färben

Ostern ohne bunte Eier? Kaum vorstellbar! Dabei kann man auf chemische Farben aus dem Supermarkt oder der Drogerie aber verzichten. Natürliche Farbstoffe sind nicht nur umweltfreundlicher und sicherer für Kinder, sie verleihen den Eiern auch eine einzigartige Färbung, die mit synthetischen Farben so oft nicht möglich ist. Zudem sind die Farbstoffe in den meisten Küchen schon zu finden. So lassen sich im Handumdrehen bunte Hingucker für das Osternest zaubern.