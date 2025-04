Spinat, Kurkuma und mehr: Ostereier natürlich färben

In einer ähnlichen Prozedur entstehen die Farben Orange und Grün. Letzteres lässt sich mit 300 Gramm Spinat und einer Kochzeit von 40 Minuten erzielen. In dieser Zeit sollte das Gemüse stets mit Wasser bedeckt sein. Die Farbe Orange gewinnt man durch 350 Gramm klein geschnittenen Karotten in einem halben Liter Wasser. Auch dieses Gemisch etwa 40 Minuten köcheln lassen und dann abgiessen.